Thủ tướng: Lương, phụ cấp, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 24.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra cơ bản nhất trí với những hạn chế, khó khăn, thách thức được nêu trong dự thảo báo cáo và các ý kiến tại hội nghị, Thủtướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế và thành quả đạt được trên tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong; tập trung quyết liệt để khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp khả thi.

Trước hết, Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, sau khi Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc, các cấp ủy cần tổ chức các hội nghị quán triệt chuyên đề, qua đó đổi mới tư duy, định hướng, cách làm để quyết liệt, sáng tạo hơn nữa biến các chủ trương, đường lối thành những việc làm cụ thể. Đặc biệt, những đơn vị nòng cốt phải nắm chắc, hiểu sâu, hiểu rõ, hiểu đúng thì mới tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong các lĩnh vực có liên quan.

Đồng thời, phải có chương trình hành động rất cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng về các cơ quan chủ trì, nội dung phải thực hiện và thời gian phải hoàn thành, có kiểm đếm và đánh giá kết quả thường xuyên gắn với kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ tại các xã, phường. Ảnh: chinhphu.vn

Về công tác cán bộ, Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số. Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Cùng với đó, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với vị trí việc làm và khung năng lực; các tiêu chuẩn vị trí việc làm phải được cụ thể hóa thành năng lực, kết quả cuối cùng ở từng vị trí, nhất là khả năng đột phá, sáng tạo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, việc mới, việc khó. Kết quả đánh giá phải chính xác và phản ánh đúng năng lực, chất lượng cán bộ; và phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc.

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng phát biểu.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường làm tốt công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, liêm chính, có tinh thần phục vụ nhân dân và kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về năng lực và tăng cường mạnh mẽ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của Thành phố; phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy chiến lược, có năng lực kiến tạo, tổ chức thực hiện và đi đầu, tiên phong, gương mẫu, chấp hành pháp luật, chấp hành quy định của Đảng.

Về nội dung liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng và có giá trị kinh tế; hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao; ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực này.

Lựa chọn các bài toán chiến lược của Hải Phòng để đặt hàng nghiên cứu và thương mại hóa, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các viện và trường nghiên cứu; tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các yêu cầu về sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế; quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, các dự án trọng điểm, hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có những giải pháp, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để áp dụng, đặc biệt các nội dung trong các luật đã và chuẩn bị trình Quốc hội như Luật Phát triển đô thị, Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Thủ tướng đề nghị Thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành. Đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Thu hút chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển, chuyển giao công nghệ và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối logistics, cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ.

Thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là phát triển các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài còn lại; đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Quan tâm xử lý thiếu hụt lao động bằng cơ chế thu hút nhân lực, liên kết đào tạo. Đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. Phấn đấu khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung Thành phố. Triển khai các nhiệm vụ về y tế, văn hóa, giáo dục theo các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15 (phường Đồ Sơn).