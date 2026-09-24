Thủ tướng: Lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng

Sáng 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh; quy mô GDP chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Thành phố cũng là một trong những cực tăng trưởng được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đặt kỳ vọng rất cao. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2026 là 13%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố; bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 là 13-14%.

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu (Ảnh: VGP).

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu", Thủ tướng phát biểu.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Về nội dung liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng và có giá trị kinh tế; hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao; ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực này.

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng.

Tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối logistics, cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ.