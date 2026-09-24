Thủ tướng: 'Lương cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp'

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ảnh: VGP.

Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, Hải Phòng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh; quy mô GDP chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Thành phố cũng là một trong những cực tăng trưởng được Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ đặt kỳ vọng rất cao. Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng trong năm 2026 là 13%, cao nhất trong các tỉnh, thành phố; bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 là 13-14%.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Thành ủy Hải Phòng cũng như các cấp ủy trực thuộc Trung ương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp có thẩm quyền.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, ưu tiên tại các xã, phường, đánh giá từng địa bàn cụ thể để bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ, đặc biệt chú trọng chất lượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, với yêu cầu phải nắm chắc địa bàn, gần dân, xử lý nhanh công việc và thành thạo môi trường số.

Các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, tài chính, pháp luật, văn hóa, quản trị đô thị, giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm phải có cán bộ đủ năng lực thực thi công vụ.

"Phải xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; nếu đánh giá một cách thực chất, chính xác thì sẽ bố trí, sắp xếp cán bộ đúng, sử dụng đúng và phát huy hiệu quả. Đồng thời, kết quả của cá nhân phải gắn với kết quả của cơ quan, đơn vị; không thể có chuyện cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà công việc của cơ quan lại không đáp ứng được yêu cầu," Thủ tướng phát biểu.

Đồng thời, Thủ tướng cho rằng lương, chế độ chính sách với cán bộ không thể cào bằng, kể cả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù cũng phải đánh giá dựa trên kết quả cuối cùng; đây là vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách.

Về nội dung liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai có hiệu quả thực chất Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phải có sản phẩm, có địa chỉ ứng dụng và có giá trị kinh tế; hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ Trung ương giao; ưu tiên ngân sách cho lĩnh vực này.

Lựa chọn các bài toán chiến lược của Hải Phòng để đặt hàng nghiên cứu và thương mại hóa, gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các viện và trường nghiên cứu; tiếp tục làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện các yêu cầu về sản phẩm và công nghệ chiến lược.

Phát triển hạ tầng số 5G, chính quyền số và dữ liệu dùng chung; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông về đầu tư, đất đai, thuế, hải quan, lao động, tín dụng, môi trường, giáo dục, y tế; quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Phấn đấu cao nhất đạt được mục tiêu tăng trưởng

Bên cạnh các nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo một số nội dung trong những tháng cuối năm để phấn đấu cao nhất đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng.

Theo đó, tiếp tục chỉ đạo thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, các dự án trọng điểm, hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời có những giải pháp, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị Hải Phòng nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để áp dụng, đặc biệt các nội dung trong các luật đã và chuẩn bị trình Quốc hội như Luật Phát triển đô thị, Luật Đầu tư, Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Thủ tướng đề nghị Thành phố quan tâm tập trung phát triển công nghiệp, nhất là các nhóm điện tử, ô tô, cơ khí, kim loại, đóng tàu, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm, tập trung cho các dự án mở rộng công suất, các dự án sắp vận hành. Đẩy nhanh hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp sinh thái. Thu hút chọn lọc các nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển, chuyển giao công nghệ và gắn kết với doanh nghiệp trong nước.

Tiếp tục phát huy lợi thế thành phố cảng, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế, tăng cường liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực kết nối logistics, cùng với hạ tầng hàng không, đường sắt, đường bộ.

Thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế, nhất là phát triển các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Có kế hoạch xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài còn lại; đưa nhanh các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng chuyển đổi công năng, đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Đẩy nhanh việc thực hiện nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. Phấn đấu khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung Thành phố.

Về các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo xử lý trong tổng thể chung hoàn thiện các quy định của pháp luật. Sau Hội nghị, Đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận.