Thế giới

Thủ tướng Liechtenstein viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Sáng 18/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Báo VietnamPlus
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Sáng 18/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 18/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đặt vòng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đặt vòng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đặt vòng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đặt vòng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas và các đại biểu kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas và các đại biểu kính cẩn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 18/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 18/10/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-liechtenstein-vieng-chu-tich-ho-chi-minh-va-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-sy-post1142653.vnp