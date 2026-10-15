Thủ tướng Liechtenstein thăm Việt Nam: Mở ra hướng hợp tác thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp

Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sỹ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh. (Nguồn: TTXVN)

Trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang từng bước được thúc đẩy, xin Đại sứ chia sẻ về ý nghĩa cũng như kỳ vọng đối với chuyến thăm?

Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Thủ tướng Liechtenstein kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Tôi cho rằng chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại các cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ có dịp trao đổi về tình hình hai nước và những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Qua đây, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của Liechtenstein trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chất lượng, trình độ công nghệ và khả năng tạo ra giá trị khác biệt để có thể thực hiện thành công quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Một điểm nhấn đáng chú ý là Việt Nam và Liechtenstein sẽ ký kết hai văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong chuyến thăm. Đó là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó Liechtenstein đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Liechtenstein. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng cho hợp tác kinh tế, tạo thêm cơ sở để doanh nghiệp hai bên xây dựng quan hệ đối tác và triển khai các kế hoạch đầu tư, kinh doanh dài hạn.

Chuyến thăm lần này vì vậy không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao mà còn có thể mở ra những hướng hợp tác thiết thực hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần chuyển hóa những cơ hội này thành các chương trình hợp tác và kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và cùng có lợi, qua đó đưa quan hệ Việt Nam-Liechtenstein phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng hơn với tiềm năng của mỗi bên.

Đại sứ Châu Mai Anh trình Quốc thư lên Hoàng thân kế vị Công quốc Liechtenstein Alois, ngày 13/8. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Thuỵ Sỹ)

Việt Nam và Liechtenstein thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008. Nhìn lại chặng đường hợp tác vừa qua, Đại sứ đánh giá đâu là những kết quả nổi bật, đồng thời những lĩnh vực nào vẫn còn nhiều dư địa để hai nước khai thác hiệu quả hơn?

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008 đến nay, Việt Nam và Liechtenstein đã duy trì quan hệ hữu nghị và từng bước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Theo tôi, kết quả đáng ghi nhận trước hết là hai nước đã duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Trong lĩnh vực kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 9,8 triệu USD. Liechtenstein là nước xếp thứ 84 có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trị giá 4 triệu USD. Các cuộc tiếp xúc giữa các bộ, ngành và đại diện doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng, như công nghiệp kỹ thuật cao, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính. Đây cũng là những lĩnh vực có tính bổ trợ nhất định giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và thế mạnh của Liechtenstein.

Một kết quả có ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm là triển vọng hình thành những khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho quan hệ kinh tế. Việc Việt Nam và các nước EFTA kết thúc đàm phán FTA, cùng với việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thời gian qua là những dấu mốc quan trọng, góp phần tạo thêm cơ sở thuận lợi cho quá trình tăng cường hợp tác giữa hai nước. Tôi muốn nhấn mạnh các nhóm lĩnh vực mà hai nước còn nhiều dư địa hợp tác sau đây:

Một là, công nghiệp chế tạo, công nghệ cao. Liechtenstein có thế mạnh về các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, cơ khí chính xác, thiết bị chuyên dụng và công nghệ phục vụ sản xuất. Việt Nam có nhu cầu lớn trong việc hiện đại hóa công nghiệp, nâng cao năng suất, phát triển công nghiệp phụ trợ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Hai bên có thể nghiên cứu cơ hội hợp tác về chuyển giao công nghệ, cung ứng linh kiện, đào tạo nhân lực kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực có thế mạnh bổ sung cho nhau.

Hai là dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, nhất là khi Việt Nam đang chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển công nghiệp dược và tăng cường năng lực sản xuất thiết bị y tế. Hợp tác có thể được thúc đẩy thông qua kết nối doanh nghiệp, phân phối sản phẩm, chuyển giao công nghệ phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của thị trường.

Ba là tài chính, dịch vụ tài chính. Liechtenstein có kinh nghiệm trong các dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và cung cấp các dịch vụ chuyên môn phục vụ hoạt động kinh doanh quốc tế. Hai bên có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, tuân thủ và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, trên cơ sở tuân thủ pháp luật của mỗi nước và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

Sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương vào ngày 2/7. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 có ý nghĩa như thế nào đối với hợp tác kinh tế song phương? Đại sứ kỳ vọng hiệp định này sẽ tạo thêm những cơ hội gì cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước sau khi được ký kết và có hiệu lực?

Việc Việt Nam và Liechtenstein hoàn tất đàm phán, ký tắt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần vào tháng 6/2026 là một bước tiến có ý nghĩa thiết thực trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương. Hiệp định này không chỉ liên quan đến chính sách thuế, mà còn góp phần tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo cao hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Tôi cho rằng Hiệp định có thể mang lại những lợi ích đáng kể trên ba phương diện sau:

Một là, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các quyết định đầu tư dài hạn. Đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư, tính rõ ràng và khả năng dự báo về nghĩa vụ thuế là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn địa điểm đầu tư, tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc quan hệ hợp tác xuyên biên giới. Khi những vấn đề liên quan đến thuế được quy định rõ ràng hơn, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đánh giá chi phí, quản trị rủi ro và xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn tại thị trường của nhau.

Hai là, mở rộng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Tôi kỳ vọng Hiệp định sẽ góp phần khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein quan tâm hơn đến thị trường Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thiết bị y tế, dược phẩm và các dịch vụ chuyên môn. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thêm cơ sở để tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Liechtenstein, tiếp cận và mở rộng quan hệ với các đối tác tại châu Âu.

Ba là, bổ trợ cho những khuôn khổ hợp tác kinh tế rộng lớn hơn, đặc biệt là FTA Việt Nam-EFTA. Nếu FTA tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho thương mại, tiếp cận thị trường và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với các nước EFTA, thì Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ bổ sung một cấu phần quan trọng liên quan đến môi trường thuế trong quan hệ kinh tế song phương Việt Nam-Liechtenstein. Hai khuôn khổ này có phạm vi và chức năng khác nhau, nhưng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong việc tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Về phía Đại sứ quán, chúng tôi kỳ vọng Hiệp định sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy các hoạt động kinh tế song phương, chứ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa về pháp lý.

Đoàn đàm phán của Việt Nam do ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế làm Trưởng đoàn và Đoàn đàm phán Liechtenstein do ông Bernhard Canete, Trưởng bộ phận Quốc tế, Cơ quan Tài chính thuộc Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính làm Trưởng đoàn, ký kết Biên bản ghi nhớ về dự thảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước, ngày 12/6. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)

Sắp tới, Đại sứ quán có kế hoạch gì giúp tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước?

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Liechtenstein để thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng thực chất, hiệu quả và có trọng tâm.

Trên tinh thần đó, Đại sứ quán sẽ kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp của hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác. Đặc biệt, chúng tôi sẽ phổ biến rộng rãi thông tin về hai hiệp định mới được ký kết nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước hiểu rõ hơn những cơ hội, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Chúng tôi sẽ tập trung thúc đẩy kết nối doanh nghiệp theo ngành và theo nhu cầu thực tế, tập trung trong những lĩnh vực được ưu tiên như công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn kinh tế và các chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp.

Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục tận dụng các kênh thông tin, hoạt động cộng đồng và các sự kiện phù hợp để giới thiệu về Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa và cơ hội hợp tác của Việt Nam tới người dân Liechtenstein. Đồng thời, chúng tôi mong muốn giới thiệu nhiều hơn về Liechtenstein tới người dân Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Tôi tin rằng với những khuôn khổ hợp tác mới đang được hình thành, quan hệ Việt Nam-Liechtenstein sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang một giai đoạn phát triển năng động hơn. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, góp phần chuyển hóa những cơ hội hiện có thành kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!