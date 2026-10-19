Thủ tướng Liechtenstein tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hướng dẫn viên giới thiệu với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas về Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Hướng dẫn viên giới thiệu với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas về Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Hướng dẫn viên giới thiệu với Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas về Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sĩ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sĩ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas xem viết thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas ghi lưu bút tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: An Đăng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc