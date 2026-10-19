Thủ tướng Liechtenstein tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn - dáng hình lá dừa nước Nam bộ gửi gắm một mong ước: thành phố vươn cao, vươn xa mà vẫn giữ được hồn cốt của vùng đất này. Và giữa nhịp sống hối hả, có thêm một nơi để người dân dừng chân, gặp gỡ, tận hưởng vẻ đẹp quê hương cũng chính là cách TPHCM xây dựng tầm vóc một siêu đô thị: hiện đại trong dáng vóc, gần gũi với đời sống của hàng triệu người dân.