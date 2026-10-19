Thủ tướng Liechtenstein tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Năm 111 TCN, sau khi thôn tính Nam Việt (bao gồm cả đất Âu Lạc cũ) và thu phục các quan lại quý tộc nhà Triệu lập ra nhà Hán (triều Tây Hán), Hán Vũ Đế chia Nam Việt thành 9 quận… Chế độ thống trị về cơ bản vẫn kế tục chính sách của nhà Hán, dù xây dựng bộ máy đô hậu ở cấp châu, quận còn bên dưới vẫn theo chế độ lạc tướng cha truyền con nối của người Việt... cho đến năm 34, vua Đông Hán cử Tô Định sang làm thái thú Giao Chỉ thay Tích Quang.