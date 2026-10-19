Thủ tướng Liechtenstein tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)