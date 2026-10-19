Văn hóa

Thủ tướng Liechtenstein tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-liechtenstein-tham-quan-bao-tang-quoc-hoi-viet-nam-post1142906.vnp