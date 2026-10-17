Thủ tướng Liechtenstein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tối 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Ra đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam có: bà Eve Beck, Tổng Thư ký, Bộ các vấn đề Chính phủ và Tài chính; ông Panagiotis Potolidis-Beck, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và Phát triển, Bộ Ngoại giao.

Bà Brigitte Haas sinh ngày 27/12/1964. Bà có bằng Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Luật, Đại học Zürich (Thụy Sĩ). Bà là thành viên Đảng Liên minh Tổ quốc (VU).

Giai đoạn 1984-1990, bà là Chuyên viên/trợ lý tại Cơ quan Hành chính Quốc gia.

Giai đoạn 1991-1995, bà là Trợ lý riêng Cảnh sát trưởng.

Từ năm 1995-2000, bà Brigitte Haas phụ trách đào tạo tại Cơ quan Hành chính Quốc gia.

Giai đoạn 2000-2001, bà là chuyên viên dự án tại Ban Điều phối Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA).

Từ năm 2001-2019, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp và từ 2019-2025, giữ chức Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp.

Từ tháng 4/2025 đến nay, bà Brigitte Haas giữ chức Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính Liechtenstein; Thành viên Ban Lãnh đạo VU.

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD.

Liechtenstein có 1 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 4 triệu USD, đứng thứ 84 trong tổng số 147 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam là (dự án Nhà máy TIETEX Việt Nam do TIETEX CAPITAL AG. đầu tư tại Đồng Nai trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo gồm sản xuất tấm lót giày, xuất nhập khẩu và phân phối bán buôn, 100% vốn nước ngoài).

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Geneva về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh nhận định chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất thuận lợi, khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Cũng theo Đại sứ, chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo./.