Thủ tướng Liechtenstein bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Đây là chuyến thăm cấp Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein tới Việt Nam kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chuyến thăm của Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Theo TTXVN, chuyến thăm diễn ra khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.