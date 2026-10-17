Thủ tướng Liechtenstein bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Cùng đi với Thủ tướng Brigitte Haas có Tổng thư ký Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính Eve Beck; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và phát triển, Bộ Ngoại giao Liechtenstein Panagiotis Potolidis-Beck.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Thủ tướng Brigitte Haas sinh ngày 27-12-1964, tại Vaduz, thủ đô Công quốc Liechtenstein. Bà có bằng Cử nhân kinh tế và Thạc sĩ luật tại Đại học Zürich (Thụy Sĩ). Từ năm 1984 đến 1990, bà đảm nhiệm vị trí chuyên viên, trợ lý tại Cơ quan Hành chính quốc gia. Bà từng giữ các chức vụ: Trợ lý riêng Cảnh sát trưởng (1991-1995); phụ trách đào tạo tại Cơ quan Hành chính quốc gia (1995-2000); chuyên viên dự án tại Ban điều phối Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) (2000-2001). Bà lần lượt được bổ nhiệm các vị trí: Phó tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Liechtenstein (2001-2019); Tổng giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Liechtenstein (2019-2025). Từ tháng 4-2025 đến nay, bà giữ chức Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chính phủ và Tài chính Liechtenstein; thành viên Ban lãnh đạo Đảng Liên minh Tổ quốc (VU).

Thủ tướng Brigitte Haas đã kết hôn, là người yêu thích đọc sách, đạp xe, du lịch và ẩm thực.