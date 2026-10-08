Thủ tướng lên đường thăm Lào và Campuchia

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 8-10/10 theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Ảnh: Chính phủ

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng có: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn.

Tham gia đoàn còn có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ...

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

Với Lào, chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng, tạo điều kiện để hai Thủ tướng sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới.

Với Campuchia, chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet và hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch.