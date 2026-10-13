Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ tiến độ, nguồn vốn từng dự án điện

Chiều 12/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan nhằm đánh giá tình hình cung ứng điện, thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng đến năm 2030 và xem xét định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng tham dự cuộc họp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Nhật Bắc)

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát tiến độ thực hiện những dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm; đánh giá kết quả triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhận diện những vướng mắc đang cản trở quá trình đầu tư, đặc biệt trong công tác hoàn thiện thể chế, quy hoạch và tổ chức thực hiện.

Một nội dung quan trọng được đặt ra là các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong những tháng cao điểm còn lại của năm 2026, năm 2027 và giai đoạn đến năm 2030. Việc huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các nhà đầu tư cũng được xem xét nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình điện theo quy hoạch.

Thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã thúc đẩy xây dựng, ban hành các cơ chế đặc thù, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Trong lĩnh vực hoàn thiện chính sách, Chính phủ đã trình Quốc hội Luật Điện lực, Nghị quyết số 253/2025/QH15 về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030 cùng các cơ chế nhằm tháo gỡ vướng mắc cho những dự án năng lượng tái tạo. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng cũng trực tiếp làm việc với Bộ Công Thương để thúc đẩy xử lý những vấn đề thuộc lĩnh vực điện lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Nhật Bắc)

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng điện ổn định là yêu cầu xuyên suốt, theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Thủ tướng, điện năng không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt mà còn là điều kiện quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026 có ý nghĩa tạo nền tảng, chuẩn bị cho năm 2027 tăng tốc, bứt phá, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Vì vậy, Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương, cần nâng cao quyết tâm, chủ động điều chỉnh những nội dung cần thiết trong quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ điện cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà còn phải đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các dự án công nghệ cao, trong đó có các trung tâm dữ liệu.

Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ chỉ đạo chung sang xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng chủ thể. Trong đó, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước và địa phương để rà soát từng dự án điện.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan phải phân loại rõ những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, không bảo đảm tính khả thi hoặc cần điều chỉnh; đồng thời xác định các dự án cần bổ sung, thay thế để đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới. Danh mục dự án sau rà soát phải đi kèm mốc tiến độ cụ thể và trách nhiệm thực hiện của từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp liên quan.

Bên cạnh tiến độ, phương án lựa chọn nhà đầu tư và bố trí nguồn vốn cho từng dự án cũng phải được xác định rõ ràng. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm tránh kéo dài thời gian chuẩn bị và triển khai đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải gắn với tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Các dự án cần được triển khai đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình và sớm đưa vào vận hành theo kế hoạch.