Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh chuẩn bị Năm APEC 2027

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027.

Chiều 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào năm 2006 và 2017. Năm APEC 2027 là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng hàng đầu của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị toàn diện, bài bản và đồng bộ.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ về nội dung; cơ sở vật chất, hậu cần; lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; vận động và huy động nguồn lực. Đến nay, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ tạo dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội kết nối nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Về công tác hậu cần, lễ tân, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Đối với công tác tuyên truyền, văn hóa phục vụ Năm APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu tiểu ban phụ trách tập trung hoàn thiện các đầu việc, nhất là những công việc phục vụ đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc và việc nhận chuyển giao vai trò chủ nhà cho năm Chủ tịch APEC 2027.