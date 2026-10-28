Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuẩn bị Năm APEC 2027 bài bản, đồng bộ, hiệu quả

Tham dự cuộc họp có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Việt Nam đã hai lần tổ chức thành công Năm APEC vào các năm 2006 và 2017, tạo nền tảng kinh nghiệm quan trọng cho công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện năm 2027, với yêu cầu cao về tính toàn diện, bài bản và đồng bộ.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt của các tiểu ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực nội dung; cơ sở vật chất, hậu cần; lễ tân; tuyên truyền, văn hóa; an ninh, y tế; vận động và huy động nguồn lực.

Đến nay, nhiều nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra, tạo tiền đề cho các bước chuẩn bị tiếp theo.

Khẳng định việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao, sẽ để lại dấu ấn của Việt Nam trong APEC và với bạn bè quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh đây còn là cơ hội kết nối các nguồn lực quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác chuẩn bị phải có tiến độ cụ thể, rõ ràng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu công tác chuẩn bị phải được triển khai với tiến độ cụ thể, rõ ràng, bảo đảm sự chủ động và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đối với công tác hậu cần, lễ tân, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Về công tác tuyên truyền, văn hóa phục vụ Năm APEC 2027, Thủ tướng yêu cầu tiểu ban tuyên truyền, văn hóa tập trung hoàn thiện các đầu việc, đặc biệt là những công việc phục vụ hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2026 tại Trung Quốc và việc nhận chuyển giao vai trò chủ nhà cho năm Chủ tịch APEC 2027.