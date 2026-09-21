Thủ tướng Lê Minh Hưng : Xử lý dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa
Sáng 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nội dung: tình hình cung ứng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027; rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chuẩn bị Đoàn Giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thu-tuong-le-minh-hung-xu-ly-dut-diem-viec-thieu-sach-giao-khoa-418712.htm