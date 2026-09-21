Thủ tướng Lê Minh Hưng : Xử lý dứt điểm việc thiếu sách giáo khoa

Việc cả nước sử dụng một bộ sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu mới về dự báo nhu cầu, năng lực in ấn và cung ứng. Từ thực tế thiếu sách cục bộ đầu năm học, các chuyên gia cho rằng cần tháo gỡ những điểm nghẽn từ khâu dự báo đến cơ chế in bổ sung.