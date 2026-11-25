Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027 gắn với triển khai các nhiệm vụ theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị đối với năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp. Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Trung ương đã ban hành Kết luận 106-KL/TW, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027; theo đó, năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, điểm đổi mới quan trọng là xây dựng nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ theo tinh thần tích hợp, "một chương trình thống nhất, một danh mục nhiệm vụ trọng tâm, một cơ chế theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả".

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tổng rà soát các nhiệm vụ cần phải triển khai trong năm 2027, nhất là những nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội để xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể, đồng bộ, chi tiết, cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả; những nhiệm vụ trọng tâm phải có cơ quan chủ trì và chỉ tiêu định lượng, đo đếm được.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo. Ảnh: CP

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu: Các nhiệm vụ phải đầy đủ, đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền, không trùng lắp; chọn đúng những trọng tâm, đột phá, tác động thực chất tới phát triển kinh tế-xã hội, nhất là thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Các nhóm nhiệm vụ giao việc cho các bộ, ngành, các bên, các địa phương, các doanh nghiệp nhà nước phải rõ ràng, khả thi, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội.

Đồng thời, giải pháp điều hành phải tăng tính chủ động, linh hoạt, dựa trên kết quả, dữ liệu, nhất là trong phân bổ vốn đầu tư công; nhận diện từ sớm các điểm nghẽn để xử lý. Phân cấp mạnh với trách nhiệm cao hơn và tổ chức thực thi hiệu quả hơn; bám sát tình hình trong nước và quốc tế để cập nhật liên tục, điều chỉnh kịp thời.

Thủ tướng cũng lưu ý, nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể, trước hết là tính toán tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số (gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài, tín dụng ngân hàng…).

Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu định lượng cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng kịch bản chi tiết trên các lĩnh vực.

Tham dự cuộc họp còn có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Ảnh: CP

Về nhóm nhiệm vụ liên quan tới khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng đề nghị phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, thương mại hóa trong năm 2027 trên một số ngành, lĩnh vực thiết yếu, đóng góp cho tăng năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong các ngành công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ, cũng như phát triển các ngành, phân ngành mới, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đất nước.

Thủ tướng cũng lưu ý, cho ý kiến cụ thể với các nhóm nhiệm vụ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đây là ưu tiên hàng đầu; xây dựng pháp luật và cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường chất lượng thực thi và quản trị điều hành; xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia…

Trên cơ sở các nguyên tắc, cách làm và những nội dung đã được trao đổi, thống nhất tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan sau cuộc họp tiếp tục rà soát, bổ sung, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động để trình Chính phủ.