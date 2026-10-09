Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Viettel tại Lào đã trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị 2 nước'

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp và đánh giá Unitel là một doanh nghiệp hàng đầu của Lào, đồng thời là biểu tượng sinh động, tiêu biểu của quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xây dựng, hiện đại hóa hạ tầng số, dữ liệu số, phát triển công nghệ chiến lược và Viettel là một doanh nghiệp hàng đầu, có nhiều đóng góp rất ý nghĩa trong tiến trình này.

Viettel cũng là một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam tiên phong đầu tư ra nước ngoài và đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả, thành công tại nhiều quốc gia, trong đó Unitel là mô hình tiêu biểu của Viettel tại Lào cũng như ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

“Từ một dự án đầu tư, Unitel đã trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị; từ một doanh nghiệp viễn thông, Công ty đang từng bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn dắt về chuyển đổi số, có khả năng đồng hành cùng Chính phủ Lào trong tiến trình phát triển đất nước”, Thủ tướng phát biểu.

Sau 17 năm kinh doanh tại thị trường Lào, Unitel hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất, là một trong những công ty đóng góp ngân sách nhiều nhất, được Đảng và Chính phủ hai nước ghi nhận là hình mẫu điển hình cho hợp tác kinh tế.

Hiện Viettel tại Lào có 3,6 triệu thuê bao di động, chiếm với 57% thị phần; dịch vụ cố định băng rộng FTTH có 170 nghìn thuê bao, chiếm 60% thị phần; dịch vụ ví điện tử Umoney có 900 nghìn thuê bao, chiếm thị phần số 1 trong lĩnh vực tài chính số, ngoài ra Unitel cung cấp đa dạng các dịch vụ số đến người dân như Lao TV, Lao Music, Lao EDU, Lao Health....

Công ty có hạ tầng mạng lưới với trên 5.600 trạm phát sóng và hơn 43 nghìn km cáp quang. Unitel đóng góp hạ tầng mạng lưới lớn nhất, phủ sóng khắp đất nước tới 100% các quận/huyện, trong đó dịch vụ 4G phủ sóng tới 90% dân số, là nhà mạng đầu tiên phủ sóng 5G tại tất cả 18/18 tỉnh thành, đưa Lào trở thành một trong các nước có vùng phủ và tốc độ 4G/5G tốt nhất Đông Nam Á, đưa Internet tốc độ cao phổ cập đến người dân.

Năm 2025, doanh thu của Unitel đạt 154,6 triệu USD, lợi nhuận đạt 44,3 triệu USD; lũy kế doanh thu đạt hơn 2,5 tỉ USD, lũy kế lợi nhuận đạt 931,5 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 142,1 triệu USD, lợi nhuận đạt 39,2 triệu USD.

Về đóng góp ngân sách Chính phủ Lào, năm 2025 đạt 32,9 triệu USD, lũy kế đạt 654,9 triệu USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần của cán bộ, nhân viên công ty trong suốt quá trình hoạt động tại Lào: quyết tâm cao nhất để vượt qua khó khăn, trở ngại, giải quyết các vướng mắc, phát triển doanh nghiệp nhưng đồng thời đóng góp cho xã hội; thành công của Unitel luôn gắn với sự phát triển của đất nước và Nhân dân Lào. Đó chính là cách làm cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn nữa để khẳng định vị trí, thương hiệu của Viettel tại những địa bàn đầu tư.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Unitel trong giai đoạn phát triển mới tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững và tuyệt đối tuân thủ pháp luật Lào. Unitel phải lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm nền tảng, đồng thời đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngân sách, nền kinh tế và xã hội Lào; coi sự phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của đất nước Lào.

Thứ hai, tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số và xây dựng xã hội số, trở thành đối tác công nghệ tin cậy của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Lào. Unitel cần tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Lào; không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần mà phải cùng Chính phủ giải quyết những bài toán lớn của đất nước bằng công nghệ, năng lực của người Việt Nam, người Lào, đóng góp mạnh mẽ cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các lĩnh vực kinh tế số. Công ty cần mạnh dạn đi đầu trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số, thương mại số, logistics và các nền tảng phục vụ người dân, tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài cho người dân, doanh nghiệp và Chính phủ Lào.

Thứ tư, quan tâm đặc biệt đến nguồn nhân lực cho Lào. Công ty cần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sở tại, tạo điều kiện làm chủ công nghệ, làm chủ quản trị và từng bước đảm nhận những vị trí quan trọng trong doanh nghiệp.

Thứ năm, tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng. Unitel cần tiếp tục đồng hành với các địa phương, bộ ngành, hỗ trợ về giáo dục, y tế, người nghèo, vùng sâu, vùng xa và những đối tượng còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn là tình cảm của doanh nghiệp, Nhân dân Việt Nam đối với đất nước và Nhân dân Lào anh em.

Chúc Unitel hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống 17 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đội và Nhân dân hai nước, tập thể Công ty sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số hàng đầu tại Lào và là hình mẫu tiêu biểu cho hiệu quả hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, Trung tướng Tào Đức Thắng cho biết, Lào là một thị trường rất đặc biệt của Tập đoàn, là một trong hai thị trường nước ngoài đầu tiên của Viettel, là nơi nhiều thế hệ cán bộ của Tập đoàn được rèn luyện và trưởng thành.

Sau 17 năm kinh doanh, trong bối cảnh thị trường viễn thông tương đối bão hòa, Unitel vẫn đang là trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Viettel. Doanh thu quý III và 9 tháng đầu năm của Unitel tăng trưởng khoảng 30%.

Đồng chí Tào Đức Thắng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất chính là ý nghĩa vượt ra ngoài những giá trị kinh tế của Unitel. Đây là liên doanh giữa hai doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng hai nước, được hình thành và phát triển trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của Việt Nam và Lào. Vì vậy, Viettel xác định thành công của Unitel không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh doanh, mà còn phải đo được bằng những giá trị đóng góp tích cực cho đất nước, nhân dân Lào, tô thắm thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Tập đoàn Viettel khẳng định tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết thực hiện triệt để những nội dung này, tiếp tục đưa Unitel trở thành biểu tượng cho sự hợp tác hữu nghị, thành công giữa Bộ Quốc phòng và Chính phủ hai nước Việt Nam, Lào.