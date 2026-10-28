Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hành động vì hòa bình, thịnh vượng và bền vững

Sáng 28-10, tại TPHCM, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo nhiều địa phương.

Khách mời quốc tế có ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF); đại diện lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, địa phương các nước và các tổ chức quốc tế.

Đại biểu TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban tổ chức AEF; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Chuyển cam kết thành dự án, kết quả thực tế

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đồng hành của WEF và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu thành không gian đối thoại thực chất, kết nối chính sách, công nghệ và cơ hội đầu tư.

Theo Thủ tướng, thế giới đang biến chuyển sâu sắc bởi cạnh tranh chiến lược, xung đột, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang định hình lại phương thức sản xuất, mô hình phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực tự chủ phải gắn với tăng cường hợp tác quốc tế. Không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia. Đặc biệt, hợp tác không thể dừng ở tuyên bố, cam kết mà phải chuyển thành cơ chế cụ thể, dự án khả thi và kết quả có thể đo lường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo, định hướng tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Về định hướng phát triển, Thủ tướng cho biết Việt Nam quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phát triển bền vững. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam đang đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy các động lực truyền thống, đồng thời phát triển các ngành kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng trưởng cao phải đi đôi với nâng cao năng suất; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải song hành với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Việt Nam tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện để các địa phương và cực tăng trưởng phát huy lợi thế. Việt Nam không chỉ hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn và công nghệ mới mà còn quyết tâm trở thành đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu và trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chào hỏi các đại biểu trước phiên toàn thể cấp cao. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Định hướng thảo luận tại diễn đàn, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kết nối bốn trụ cột: vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mô hình hợp tác mới; vai trò tiên phong của khu vực tư nhân.

Các nội dung phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động có trọng tâm, sản phẩm và kết quả rõ ràng. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế; địa phương chủ động tổ chức thực hiện; doanh nghiệp tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp giải pháp; đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và cùng triển khai. Quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Thủ tướng khẳng định tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn hay công nghệ tiên tiến nhất mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, đổi mới và hành động vì tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

TPHCM hướng tới điểm hội tụ các cực tăng trưởng toàn cầu

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh sự hội tụ không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là yêu cầu phát triển của TPHCM trong không gian mới. Một đô thị có tầm vóc không đơn thuần tích tụ nguồn lực mà phải tạo điều kiện để các nguồn lực gặp nhau, kết nối và hình thành giá trị mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, TPHCM hướng tới trở thành điểm hội tụ, đầu mối kết nối các cực tăng trưởng khu vực và thế giới. Thành phố tập trung phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học, công nghệ và hạ tầng logistics hiện đại nhằm kết nối nguồn lực trong nước với quốc tế.

Thông qua diễn đàn, TPHCM mong muốn mở rộng hợp tác với các đô thị, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong kết nối vốn, công nghệ, tri thức và thị trường; đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài với WEF.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Cùng quan điểm về yêu cầu hợp tác thực chất, ông Stephan Mergenthaler nhấn mạnh cần chuyển các nội dung đối thoại thành hành động trước những biến động toàn cầu. Theo ông, ba động lực có khả năng định hình tăng trưởng thời gian tới gồm: sự hội tụ công nghệ và trí tuệ; nền công nghiệp có khả năng chống chịu, phát triển bền vững; kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường.

Đánh giá TPHCM có lợi thế về tinh thần khởi nghiệp, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế, ông Stephan Mergenthaler cho rằng thành phố có tiềm năng kết nối doanh nghiệp nội địa với các đối tác toàn cầu. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, các bên cần tăng cường hợp tác, củng cố niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau.