Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị
Sáng 28-10, tại TPHCM, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) diễn ra phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”. Phát biểu chỉ đạo, định hướng tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF và các đối tác quốc tế trong việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 thành không gian đối thoại thực chất, kết nối chính sách, công nghệ và cơ hội đầu tư.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-tuong-le-minh-hung-viet-nam-san-sang-doi-moi-de-cung-tao-ra-gia-tri-post878832.html