Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam sẵn sàng đầu tư cùng đối tác, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Việt Nam hướng tới mô hình tăng trưởng chất lượng cao

Phát biểu định hướng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) vào sáng ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho rằng nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu có mối quan hệ chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; cũng không có thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể AEF 2026, với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. (Ảnh: BTC)

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Trong giai đoạn phát triển mới, đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm và kết nối các nguồn lực sẽ giúp các quốc gia mở rộng thị trường, tiếp cận tri thức, công nghệ, phát huy tiềm năng và nâng cao khả năng chống chịu trước những cú sốc, biến động.

Đáng chú ý, hợp tác quốc tế không thể chỉ dừng lại ở những tuyên bố hay cam kết, mà phải được chuyển hóa thành các cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán, định hướng chiến lược quan trọng nhằm huy động và phát huy các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Toàn cảnh phiên toàn thể. (Ảnh: BTC)

Theo Thủ tướng, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Hoạt động thương mại, đầu tư tiếp tục là những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ bản lề, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam định hướng đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh việc làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, Việt Nam tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực mới dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng nhấn mạnh tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước; hội nhập sâu rộng phải song hành với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Đây không chỉ là quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, mà còn là sự chuyển đổi về tư duy phát triển, phương thức quản trị quốc gia và cách thức kết nối, hợp tác với thế giới.

Theo đó, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện để các địa phương, vùng kinh tế và các cực tăng trưởng phát huy đầy đủ tiềm năng.

Cùng với đó, Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế nhà nước và chất lượng hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Mời gọi đối tác cùng nghiên cứu, phát triển công nghệ

Từ những định hướng trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư công nghệ mới, mà còn hướng tới vai trò đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu.

Việt Nam mong muốn cùng các đối tác quốc tế nghiên cứu, phát triển và kiến tạo những mô hình phát triển, động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển đổi mạnh mẽ.

“Không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu” là tinh thần hợp tác được Thủ tướng nhấn mạnh. (Ảnh: BTC)

Để hiện thực hóa định hướng này, Thủ tướng đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy thiết lập các quan hệ đối tác cùng đổi mới sáng tạo giữa tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực, Việt Nam không chỉ hướng tới vai trò cứ điểm sản xuất mà còn đặt mục tiêu phát triển thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, tăng cường phối hợp với các đối tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ mũi nhọn. Đây là nền tảng để doanh nghiệp và người lao động Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ công nghệ.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ chiến lược. Việt Nam mong muốn phối hợp với các tập đoàn công nghệ thiết lập môi trường thuận lợi để thử nghiệm, đưa các công nghệ tiên phong, trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới vào thực tiễn một cách rộng rãi, nhanh chóng nhưng bảo đảm an toàn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại Tp.HCM và Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành đầu mối kết nối hiệu quả nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các đề xuất này cho thấy định hướng hợp tác không chỉ tập trung vào thu hút vốn đầu tư, mà còn mở rộng sang phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chuyển cam kết thành dự án và kết quả cụ thể

Theo Thủ tướng, để hợp tác quốc tế mang lại hiệu quả thực chất, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, giới khoa học và các đối tác quốc tế.

Trong đó, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động đổi mới, sáng tạo và quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong đầu tư, đổi mới công nghệ; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp huy động nguồn lực.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với những đề xuất khả thi, cần xác định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với dự án tiềm năng, cần có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với những vướng mắc chính sách, cần xác định cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Theo Thủ tướng, tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. (Ảnh: BTC)

Các định hướng về đô thị, công nghệ đột phá, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và mô hình vận hành trong kỷ nguyên mới cần được kết nối thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và hướng tới kết quả cụ thể.

Thủ tướng kỳ vọng với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy sáng kiến và các chương trình hợp tác thiết thực, tạo ra giá trị lâu dài. Khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hợp tác, chia sẻ và cùng phát triển.