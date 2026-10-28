Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam muốn trở thành đối tác kiến tạo chuỗi giá trị toàn cầu

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, sáng 28/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có phiên đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), về chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Tại đây, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ, đổi mới mô hình tăng trưởng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc với cạnh tranh chiến lược gia tăng, xu hướng phân mảnh kinh tế, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và những thay đổi nhanh chóng do sự phát triển của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có phiên đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh Triều Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã phác họa tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trước những biến động toàn cầu, khẳng định quyết tâm nâng cao sức chống chịu quốc gia, đổi mới mô hình tăng trưởng và kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển dịch từ mô hình hợp tác đơn thuần sang đồng hành chiến lược “cùng đầu tư, cùng phát triển”.

Mở đầu phiên đối thoại, trả lời câu hỏi của ông Stephan Mergenthaler về tác động của bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu đang chuyển từ trạng thái tương đối dễ đoán sang giai đoạn biến động sâu sắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng đa cực, đa trung tâm với sự gia tăng cạnh tranh chiến lược trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng đến các chuẩn mực thương mại, đầu tư, môi trường và quản trị. Xu hướng toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra nhưng theo hướng phân mảnh hơn, đòi hỏi cao hơn về an ninh, tự chủ và sức chống chịu.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ ra 3 thách thức lớn mang tính thời đại: Các cơ chế và luật lệ quốc tế chưa theo kịp tốc độ biến động; mô hình tăng trưởng dựa vào các động lực truyền thống đã bộc lộ giới hạn; và sự suy giảm lòng tin chiến lược toàn cầu đòi hỏi phải tổ chức lại phương thức hợp tác dựa trên việc củng cố niềm tin.

Để ứng phó, Việt Nam xác định phải tập trung tăng cường tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi mới toàn diện mô hình phát triển đất nước lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đột phá, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu đứng riêng lẻ; đồng thời, những thách thức toàn cầu cũng không thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương.

Thủ tướng cho rằng thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia. Hợp tác không nên dừng ở tuyên bố hay cam kết mà cần chuyển thành các cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 987 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 nền kinh tế, trong đó Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam sẽ đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và phát triển những ngành, lĩnh vực mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đó, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện quản trị quốc gia, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Từ thu hút đầu tư đến cùng kiến tạo giá trị

Một thông điệp trọng tâm được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại phiên đối thoại là thay đổi cách tiếp cận trong hợp tác với các đối tác quốc tế. Theo đó, Việt Nam không chỉ muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn và công nghệ mà còn hướng tới vai trò đối tác tin cậy, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu và trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quan điểm của Việt Nam. Ảnh Triều Hưng

“Đầu tư tại Việt Nam” cần được mở rộng thành “đầu tư cùng Việt Nam”; “sản xuất tại Việt Nam” cần gắn với hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu

Để hiện thực hóa định hướng này, Thủ tướng đề xuất bốn nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam cần từng bước phát triển từ một cứ điểm sản xuất thành trung tâm nghiên cứu và phát triển, nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới.

Thứ hai, tăng cường hợp tác với WEF và các đối tác trong đào tạo nhân lực số, nhân lực khoa học và công nghệ mũi nhọn. Mục tiêu là nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp và người lao động Việt Nam.

Thứ ba, nghiên cứu xây dựng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ chiến lược. Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các tập đoàn công nghệ để đưa những công nghệ tiên phong như trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới vào ứng dụng thực tiễn nhanh chóng, an toàn và rộng rãi hơn.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển. Trong đó, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được định hướng trở thành đầu mối kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Các đề xuất này cho thấy định hướng hợp tác không chỉ tập trung vào quy mô vốn đầu tư mà còn hướng đến khả năng tạo ra năng lực công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi giá trị.

Biến cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế; thu hút đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; tăng trưởng cao phải đi cùng năng suất cao hơn.

Theo đó, Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ tham gia đầu tư, sản xuất mà còn đồng hành trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là hướng tiếp cận nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn toàn cầu, qua đó mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị quốc tế.

Để thúc đẩy các chương trình hợp tác, Chính phủ Việt Nam cam kết lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, xác định đầu mối xử lý đối với từng đề xuất khả thi, xây dựng lộ trình thúc đẩy các dự án tiềm năng và phân định rõ trách nhiệm giải quyết những vướng mắc chính đáng.

Thủ tướng cũng đề nghị kết nối bốn trụ cột của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm nay gồm vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; vai trò của khu vực tư nhân thành chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm và tạo ra sản phẩm cụ thể.

Trong mô hình hợp tác này, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động đổi mới, tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp; các đối tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm và cùng triển khai nguồn lực.

Thông qua đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Việt Nam tiếp tục phát đi thông điệp sẵn sàng hợp tác sâu rộng, đồng thời chủ động nâng cao nội lực để tham gia hiệu quả hơn vào quá trình định hình các động lực tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu.