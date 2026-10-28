Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà còn đầu tư cùng Việt Nam

Phát biểu tại Phiên toàn thể cấp cao với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức lớn. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, xung đột tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, kéo theo xu hướng phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng ngày càng mạnh mẽ. Cùng với đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình tăng trưởng và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ, không thể tách rời. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ, cũng như không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương. Vì vậy, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại và thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, lợi ích chính đáng của các quốc gia. Đặc biệt, hợp tác phải được chuyển hóa từ những tuyên bố, cam kết thành các cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, trước đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, sáng 28/10, tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Đề cập đến tiến trình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định hội nhập quốc tế luôn là chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược quan trọng nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, Việt Nam đã từng bước vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển năng động, điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn và đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Những kết quả đạt được tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn.

Theo số liệu Thủ tướng nêu tại Diễn đàn, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với GDP tăng 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 120 tỷ USD, tăng 15,1%. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Việt Nam xếp thứ 43 trong số 139 nền kinh tế, cho thấy những chuyển biến trong năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026, theo thông tin được Thủ tướng công bố.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong đó, giai đoạn 2026–2030 được xác định có ý nghĩa bản lề, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam xác định phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quá trình thu hút đầu tư nước ngoài cũng phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tăng cường khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.

Thúc đẩy hợp tác cùng sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển

Một trong những thông điệp nổi bật được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại Diễn đàn là Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu. Để phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, Việt Nam mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ “đầu tư tại Việt Nam” mà còn “đầu tư cùng Việt Nam”, không chỉ “sản xuất tại Việt Nam” mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Qua đó, các bên cùng kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh ở quy mô khu vực và toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất 4 nội dung hợp tác cụ thể để các bên cùng trao đổi và thúc đẩy triển khai. Thứ nhất, thiết lập quan hệ đối tác cùng sáng tạo giữa các tập đoàn quốc tế với địa phương và doanh nghiệp Việt Nam, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và nguồn nhân lực để phát triển những lĩnh vực công nghệ chiến lược. Việt Nam không chỉ hướng tới trở thành một cứ điểm sản xuất mà còn phải là trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong các ngành như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và vật liệu mới. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Toàn cảnh Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, trước đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế, sáng 28/10, tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và các đối tác đồng hành cùng Việt Nam trong các chương trình bồi dưỡng, đào tạo tài năng số và khoa học công nghệ mũi nhọn. Việc hợp tác đào tạo được kỳ vọng giúp doanh nghiệp và nguồn nhân lực Việt Nam nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và từng bước làm chủ công nghệ.

Thứ ba, Việt Nam mong muốn cùng các tập đoàn công nghệ nghiên cứu xây dựng những cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ chiến lược, tạo điều kiện đưa các thành tựu tiên phong vào thực tiễn phát triển.

Thứ tư, thúc đẩy kết nối hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế, quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, theo hướng kiến tạo phát triển. Chính phủ đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện để các địa phương, vùng và cực tăng trưởng, đặc biệt là các đô thị lớn, phát huy đầy đủ tiềm năng. Các quyết sách chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng đang được triển khai đồng bộ. Mục tiêu là hình thành môi trường thuận lợi để doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cùng đầu tư, đổi mới, phát triển bền vững.

Đánh giá cao những sáng kiến và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng cho biết Chính phủ kỳ vọng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành không gian kết nối, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả cụ thể và lâu dài. Đối với những đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ đạo xác định rõ đầu mối xử lý, trách nhiệm của từng cơ quan và lộ trình triển khai; đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp. Bốn trụ cột của Diễn đàn, gồm vai trò của siêu đô thị, công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và vai trò của khu vực tư nhân, cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển, địa phương chủ động tổ chức thực hiện, doanh nghiệp tiên phong đầu tư và đổi mới, giới khoa học cung cấp tri thức, giải pháp, còn các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tương lai không chỉ thuộc về những quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về những quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Việt Nam gửi đi thông điệp sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển và sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hành động cùng các đối tác vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.