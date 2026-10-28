Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung và định hình cơ hội phát triển mới

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều năm qua, đóng góp vào việc xây dựng Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trở thành một không gian đối thoại cởi mở, thực chất giữa Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học.

Thủ tướng cho biết, thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức vô cùng to lớn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, cùng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất, mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ.

Theo Thủ tướng, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ. Không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương.

Hơn bao giờ hết, thế giới cần củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương, tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của các quốc gia.

Trong tiến trình đổi mới của Việt Nam, đẩy mạnh hội nhập quốc tế luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng chiến lược ưu tiên quan trọng, nhằm phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và hiệu quả, từ một đất nước còn nhiều khó khăn, Việt Nam ngày nay đã vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP rất cao; một điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn; một đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể cấp cao. Ảnh: N.T

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao, gắn với ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho đến nay đã đạt trên 987 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước và dự kiến cả năm 2026 sẽ vượt mức 1.100 tỷ USD. Riêng trong tháng 10/2026, kinh tế Việt Nam đã xuất siêu trên 5,7 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 xếp thứ 43/139 nền kinh tế. Trong đó, Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa. Việt Nam cũng đã chính thức gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình cao vào tháng 7/2026.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam xác định giai đoạn 2026 - 2030 là giai đoạn mang tính bản lề, với quyết tâm phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự phiên toàn thể cao cấp tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, sáng 28/10. Ảnh: N.T

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Việt Nam đã xác lập lộ trình chiến lược, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tăng cường năng lực, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Đồng thời phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế mới trên nền tảng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

"Trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với năng suất cao hơn. Thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước. Hội nhập sâu rộng phải đi đôi với tăng cường sức chống chịu và khả năng tự chủ của nền kinh tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật, thể chế và quản trị quốc gia phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế theo hướng kiến tạo phát triển, nhằm mở ra không gian phát triển mới, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về thể chế và tạo điều kiện để các địa phương, các vùng, các cực tăng trưởng, nhất là các đô thị đặc biệt, phát huy đầy đủ tiềm năng.

Đồng thời, Việt Nam đang triển khai đồng bộ các quyết sách chiến lược về phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, lao động chất lượng cao; khuyến khích mạnh mẽ phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và nâng cao chất lượng, hiệu quả của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Những định hướng nêu trên thể hiện một thông điệp nhất quán: Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư, công nghệ mới mà còn đang quyết tâm trở thành đối tác ngày càng tin cậy, là mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng và giá trị toàn cầu, trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo và là nơi cùng các đối tác kiến tạo những mô hình phát triển, những động lực tăng trưởng mới.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: N.T

Thủ tướng nhấn mạnh, để cùng phát huy tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới, chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà đầu tư cùng Việt Nam; không chỉ sản xuất tại Việt Nam mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu chỉ nhìn vào lợi ích của riêng mình. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, cầu thị, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các đối tác để giải quyết những thách thức chung và định hình những cơ hội phát triển mới.

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng, với sự đồng hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và các đối tác, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành không gian kết nối, thúc đẩy những sáng kiến và chương trình hợp tác thiết thực, mang lại những kết quả cụ thể và lâu dài.

Bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay, gồm vai trò của siêu đô thị; công nghệ đột phá và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới; và vai trò của khu vực tư nhân, cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể.

Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư và đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và các giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác triển khai các nguồn lực.

Tương lai không chỉ thuộc về quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay có công nghệ tiên tiến nhất, mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển; sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: N.T

Tại Diễn đàn, ông Stephan Mergenthaler - Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhấn mạnh, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) rất vui mừng được hợp tác trong nhiều hoạt động chung xuyên suốt sự kiện. Sự hợp tác này phản ánh niềm tin chung: những thách thức kinh tế cấp bách nhất hiện nay không thể được giải quyết bởi riêng chính phủ, doanh nghiệp hay bất kỳ thành phần nào trong xã hội. Những thách thức đó đòi hỏi sự hợp tác, khát vọng chung và trên hết là tinh thần sẵn sàng chuyển hóa đối thoại thành hành động cụ thể.

Ông Stephan Mergenthaler cho rằng, những bất ổn địa chính trị, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, những thay đổi trong hệ thống năng lượng và tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu.

Những thay đổi này đặt ra các thách thức thực sự mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được trên phạm vi toàn thế giới. Tuy nhiên, chúng cũng mở ra những cơ hội đáng kể, đặc biệt đối với các nền kinh tế có khả năng thích ứng, đổi mới sáng tạo và xây dựng những quan hệ đối tác mới.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 thu hút nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh: N.T

Theo ông Stephan Mergenthaler, các hệ thống thông minh đang thúc đẩy những hình thức hội tụ công nghệ mới, đồng thời đẩy nhanh sự chuyển đổi sâu sắc trong cách doanh nghiệp sản xuất, chính phủ cung cấp dịch vụ và con người làm việc.

Thách thức là chuyển hóa những năng lực công nghệ mới thành năng suất cao hơn, doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn, việc làm chất lượng hơn và cải thiện đời sống người dân, đặc biệt tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng nòng cốt của nhiều nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Động lực thứ hai là nền công nghiệp có khả năng chống chịu và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp đang điều chỉnh cách thức tổ chức sản xuất, đầu tư và vận hành. Bên cạnh hiệu quả, khả năng chống chịu, thích ứng và tính bền vững ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh. Chuyển dịch sang năng lượng sạch, hạ tầng thông minh và sản xuất hiệu quả tài nguyên mở ra cơ hội xây dựng nền công nghiệp tiên tiến, bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn. Đây là hướng đi đặc biệt quan trọng với nền kinh tế sản xuất năng động như Việt Nam.

Động lực thứ ba là khả năng kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài và thị trường. Các thành phố giữ vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp và chuyển hóa cơ hội toàn cầu thành hoạt động kinh tế địa phương. Với tinh thần khởi nghiệp năng động, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế, TPHCM có nền tảng thuận lợi để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư và đối tác công nghệ toàn cầu.

“Ba động lực mà tôi vừa đề cập không vận hành một cách riêng lẻ. Tiềm năng thực sự của chúng nằm ở khả năng bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Chính sự hội tụ này sẽ định hình thế hệ tăng trưởng kinh tế tiếp theo”, ông Stephan Mergenthaler nói.

Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Diễn đàn là dịp quan trọng để thành phố được lắng nghe, trao đổi và chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Ảnh: N.T

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TPHCM cho hay, TPHCM đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, với cả nước, khu vực Đông Nam Á và các mạng lưới kinh tế toàn cầu. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô. Một không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới, một phương thức quản trị mới và những năng lực kết nối mới.

Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM hiểu rất rõ rằng không một đô thị nào có thể tự mình xây dựng được tất cả những năng lực đó. Một trung tâm tài chính cần kết nối với các trung tâm tài chính khác. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần kết nối với mạng lưới tri thức và doanh nghiệp toàn cầu. Một trung tâm logistics cần nằm trong những hành lang thương mại và chuỗi cung ứng rộng lớn hơn.

Vì vậy, TPHCM phát triển trong mối liên kết với các địa phương, các vùng kinh tế, các đô thị, các trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế là một yêu cầu tất yếu khách quan.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, đây là dịp quan trọng để thành phố được lắng nghe, trao đổi và chia sẻ về những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. Làm thế nào để các đô thị lớn có thể kết nối và hỗ trợ cho nhau? Làm thế nào để vốn, công nghệ, tri thức, nhân lực và thị trường được kết nối một cách hiệu quả hơn? Làm thế nào để những kết nối đó tạo ra các cơ hội hợp tác mới cho tất cả chúng ta? Và làm thế nào để TPHCM trở thành cầu nối quan trọng trong chuỗi liên kết khu vực và toàn cầu?

Đại biểu tham dự Diễn đàn. Ảnh: N.T

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch sâu sắc dưới tác động của biến động địa chính trị, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Dòng vốn đầu tư tìm kiếm những điểm đến mới, chuỗi cung ứng được tổ chức lại nhằm tăng khả năng thích ứng, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh.

Cùng với sự dịch chuyển của các chuỗi giá trị, những trung tâm tăng trưởng mới đang hình thành tại châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Các siêu đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối dòng vốn, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, những chuyển dịch này cũng làm gia tăng cạnh tranh về nguồn lực, đặt ra yêu cầu xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trung tâm kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu thông qua phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Với mạng lưới quan hệ đối ngoại và các khuôn khổ hợp tác kinh tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với những nguồn lực quan trọng về tài chính, công nghệ, tri thức và kinh nghiệm quản trị.

Đối với TPHCM, không gian phát triển mới mở ra cơ hội kết nối các thế mạnh về công nghiệp, công nghệ cao, tài chính, thương mại, cảng biển và logistics. Việc phát huy hiệu quả những nguồn lực này không chỉ phục vụ tăng trưởng của thành phố mà còn góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất, đầu tư và đổi mới sáng tạo khu vực.