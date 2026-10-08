Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam cùng Lào vun đắp quan hệ đặc biệt

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, ngay sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và đồng chí Saleumxay Kommasith nhậm chức Thủ tướng.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng chuyến thăm thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí gửi lời hỏi thăm thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác giữa các địa phương. Hai bên cũng đã nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu mọi mặt Việt Nam đạt được thời gian qua - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Lào trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; đánh giá cao kết quả Hội nghị Trung ương bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII và Kỳ họp thứ hai Quốc hội Lào khóa X, trong đó thông qua nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành và thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng đánh giá quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy; các trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; nhấn mạnh đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ. Hai bên đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết, hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào”, kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), cùng nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, với tinh thần cam kết phải đi đôi với thực hiện, thực hiện phải có kết quả và kết quả phải tạo ra hiệu quả thiết thực cho nhân dân.

Qua đó, hai bên tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.