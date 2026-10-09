Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tri ân các bậc lãnh tụ tiền bối Việt Nam và Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong nằm ở vị trí trung tâm công viên, trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu hai nước đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối; tri ân sâu sắc đối với những người đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc lãnh tụ vĩ đại hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng Đoàn đại biểu hai nước tại cụm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam có quy mô hơn 30.000m² với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa-lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại khu vực trồng cây lưu niệm trong Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: THANH GIANG)

Công trình được Bộ Chính trị hai Đảng quyết định đầu tư xây dựng tại Thủ đô Vientiane nhằm ghi nhớ công ơn, tôn vinh các vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là biểu tượng bất diệt cho sự gắn kết keo sơn của hai dân tộc. Tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị tương lai của Thủ đô Vientiane, sở hữu không gian văn hóa-sinh thái hiện đại hài hòa cùng bản sắc truyền thống, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.