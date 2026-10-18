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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas hội đàm

Sau lễ đón chính thức, sáng 18/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-liechtenstein-brigitte-haas-hoi-dam-post1395285.html