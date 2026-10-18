Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas hội đàm

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến ký Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc