Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas hội đàm

Tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, với chủ đề “Đại đoàn kết-Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào” do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức vào tối 17/10, tỉnh Quảng Trị có 2 cá nhân được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.