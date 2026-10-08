Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-du-le-khoi-dong-du-an-truong-dai-hoc-huu-nghi-lao-viet-nam-post1140824.vnp