Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào

Từ những khu vực từng xảy ra tình trạng họp chợ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, đến nay, diện mạo đô thị tại xã Mê Linh đã có nhiều chuyển biến. Cùng với việc tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an xã thường xuyên duy trì các tổ công tác, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, không để tình trạng tái lấn chiếm diễn ra.