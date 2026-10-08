Xã hộiThời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào

Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

Báo VietnamPlus
626 liên quanGốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-du-le-ban-giao-he-thong-quan-ly-dan-cu-va-cccd-tai-lao-post1140812.vnp