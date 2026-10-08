Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-du-le-ban-giao-he-thong-quan-ly-dan-cu-va-cccd-tai-lao-post1140812.vnp