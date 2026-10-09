Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam

Từ những kết quả trong quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường yêu cầu các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới cần chuyển trọng tâm từ xây dựng hệ thống sang khai thác dữ liệu, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ.