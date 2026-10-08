Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Chương trình hợp tác năm 2027 giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục An ninh mạng, Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Cục An ninh mạng, Bộ Công nghệ và Truyền thông nước CHDCND Lào về hợp tác an ninh mạng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Biên bản bàn giao hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại nước CHDCND Lào giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Công an nước CHDCND Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao Thỏa thuận hữu nghị và hợp tác giữa UBND thành phố Hải Phòng, nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Chính quyền tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào giai đoạn 2026 – 2030. Ảnh: Dương Giang/TTXVN