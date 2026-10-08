Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chứng kiến trao chứng nhận và thoả thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc