Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanuvong trong Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.

Thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đại biểu hai nước Việt Nam - Lào nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, cùng các thế hệ lãnh đạo các thời kỳ của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và khói lửa chiến tranh, được hun đúc bằng công sức và máu xương của nhiều thế hệ các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Cũng trong sáng 9-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.