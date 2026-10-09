Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, tri ân công lao to lớn của các vị lãnh tụ đối với sự nghiệp cách mạng mỗi nước và việc đặt nền móng, xây dựng, giữ gìn, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Hai Thủ tướng cũng trồng cây lưu niệm tại công viên.

Tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Được tôi luyện qua nhiều thử thách, hun đúc bằng công sức, máu xương của nhiều thế hệ anh hùng liệt sĩ, mối quan hệ ấy trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, gắn bó hai nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam rộng hơn 30.000m², có điểm nhấn là cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong. Công trình thể hiện đặc trưng văn hóa hai dân tộc, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào. Dự án có tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỷ kíp, tương đương hơn 10 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỷ đồng. Công viên khánh thành ngày 2-12-2025, nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Sau lễ khánh thành, Chính phủ Việt Nam bàn giao công trình cho phía Lào quản lý. Đây là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng. Công viên thu hút người dân, du khách đến tham quan, góp phần giáo dục truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Cũng trong sáng 9-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm gia đình, dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào; là người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng chí góp phần gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

* Trước đó, chiều 8-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và đồng chí Boviengkham Vongdala, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam.