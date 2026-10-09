Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các vị lãnh tụ hai nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đến dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, các đại biểu hai nước Việt Nam - Lào nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, trong sáng và sắt son như quan hệ Việt Nam - Lào. Hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu, cùng các thế hệ lãnh đạo các thời kỳ của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và khói lửa chiến tranh, được hun đúc bằng công sức và máu xương của nhiều thế hệ các anh hùng liệt sỹ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam rộng hơn 30.000 m2, nằm tại thủ đô Viêng Chăn. Điểm nhấn của công viên là cụm tượng đài ba lãnh tụ của Việt Nam và Lào: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu; tạo dựng một thiết chế văn hóa tại thủ đô của Lào, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa của hai dân tộc và nêu bật được mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam anh em.

Dự án đầu tư xây dựng Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam có tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỷ kíp (tương đương hơn 10 tỷ đồng) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam khánh thành ngày 2/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn công tác Việt Nam và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Sau khi công trình được khánh thành, Chính phủ Việt Nam đã bàn giao cho phía Lào quản lý.

Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng. Công viên đã trở thành nơi thu hút người dân và du khách, phục vụ nhu cầu tham quan, giáo dục truyền thống hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cũng trong sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm gia đình và dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào; là người bạn thân thiết, gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam anh em.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi bà Viphavanh Phomvihane, Phu nhân cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Dương Giang/TTXVN