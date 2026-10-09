Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào dâng hoa tưởng niệm các lãnh tụ hai nước

Sáng 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã tới Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam, dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và trồng cây lưu niệm.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, hai Thủ tướng và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước và trong việc đặt nền móng xây dựng, giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dâng hoa tưởng niệm các lãnh tụ hai nước. Ảnh: Chính phủ

Ảnh: Chính phủ

Các đại biểu nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để góp phần gìn giữ, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong quan hệ quốc tế, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt, bền vững, thủy chung, son sắt như quan hệ Việt Nam - Lào. Hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Tình hữu nghị đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Điểm nhấn của công viên là cụm Tượng đài 3 lãnh tụ của Việt Nam và Lào: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong. Ảnh: Chính phủ

Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam rộng hơn 30.000m2, nằm tại Thủ đô Vientiane. Dự án đầu tư xây dựng công viên có tổng giá trị hơn 340 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỷ kíp (tương đương hơn 10 tỷ đồng) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỷ đồng.

Công viên được khánh thành ngày 2/12/2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn công tác Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, đồng thời là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, luôn gắn bó máu thịt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Chính phủ

Gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân thiết tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào, Thủ tướng khẳng định công lao đóng góp to lớn của ông Saysomphone Phomvihane đối với việc vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Việt Nam trước sau như một luôn gìn giữ, kế thừa và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công gây dựng.

Đại diện gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, nghĩa tình của cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.