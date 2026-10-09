Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe, tặng quà cho những phụ nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ và phạm nhân nữ tại Trại tạm giam số 1. Đây không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe, chương trình còn mang đến sự sẻ chia, động viên những người phụ nữ trong hoàn cảnh đặc biệt.