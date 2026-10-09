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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Trong chương trình thăm chính thức Campuchia, chiều 9/10/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-hun-manet-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-campuchia-post1392924.html