Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc