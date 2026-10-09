Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)