Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia

Trên cương vị Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng để lại những dấu ấn đậm nét trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Nhân dịp ông được vinh danh là Công dân ưu tú Thủ đô năm 2026, chúng tôi có cuộc trao đổi về chặng đường cống hiến, những quyết sách của ông.