Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hội đàm

Sáng 26/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk tại họp báo chung sau hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp báo chung.

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc họp báo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung tại cuộc họp báo sau hội đàm.