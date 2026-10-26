Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hội đàm

Theo số liệu của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil (TSE) công bố sáng 26/10 (giờ Việt Nam), với 99,82% số phiếu được kiểm, Tổng thống Lula da Silva giành được 51,75% phiếu ủng hộ, qua đó chính thức giành chiến thắng trong cuộc đua vào cương vị nguyên thủ quốc gia và tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 4.