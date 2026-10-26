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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hội đàm

Sau lễ đón chính thức, sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Báo VietnamPlus
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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk dự hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chụp ảnh chung trước hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại cuộc hội đàm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-va-thu-tuong-ba-lan-donald-tusk-hoi-dam-post1144227.vnp