Thủ tướng Lê Minh Hưng và thông điệp củng cố nội lực, xây dựng sức chống chịu của quốc gia trước biến động toàn cầu

Chia sẻ tại phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu với chủ đề "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới" diễn ra vào sáng 28/10 tại TP.HCM, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sức chống chịu của một quốc gia quan trọng không chỉ nằm ở khả năng ứng phó với cú sốc, mà còn thể hiện ở năng lực thích ứng, tính chủ động và khả năng đổi mới sau biến động.

Thế giới đang trải qua giai đoạn biến chuyển sâu sắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cũng đặt các quốc gia trước những thách thức lớn. Trong khi đó, sự phát triển đột phá của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng đang làm thay đổi mô hình phát triển và cấu trúc phát triển toàn cầu.

Là nước đang phát triển như Việt Nam, với nền kinh tế dễ bị tổn thương, Việt Nam xác định mục tiêu kiên định ổn định chính trị, ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô là điều kiện tiên quyết để củng cố niềm tin người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước. Theo đó, các chính sách vĩ mô được điều hành linh hoạt để đảm bảo cân đối, giảm thiểu rủi ro bên ngoài.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

"Nợ công chỉ chiếm 34-35% GDP, đây là tấm đệm tài chính để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi cú sốc đến đồng thời giúp Việt Nam đủ khả năng và năng lực tài chính đầu tư cho hạ tầng chiến lược và các mục tiêu phát triển ưu tiên", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Việt Nam cũng xác định rõ và quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu cơ bản.

Trước hết, theo Thủ tướng, các cú sốc từ bên ngoài có thể đến nhanh nên Việt Nam chú trọng nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm cũng như năng lực khả năng hoạch định, thực thi chính sách kịp thời để giảm thiểu tác động có thể xảy ra.

Việt Nam tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện khuôn khổ pháp quy đồng bộ, xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên nâng cao năng lực, tháo gỡ rào cản thể chế và tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và thu hút nguồn lực.

Ông dẫn chứng, trong 9 tháng đầu năm, theo VCCI, nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ, tiết giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục ưu tiên chiến lược hạ tầng giao thông, vận tải... tập trung khoa học công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, thu hút đầu tư chọn lọc gắn với đào tạo và hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh năng lực sản xuất với các ngành hàng thiết yếu như năng lượng, lương thực, sẵn sàng đối phó với cú sốc khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, quản trị rủi ro, thích ứng biến động khí hậu.

Song song đó, Việt Nam cũng xác định mục tiêu đổi mới chất lượng giá dục, trong đó ưu tiên giáo dục đại học, đào tạo nghề thích ứng với nhu cầu lao động và các ngành nghề mới. Củng cố cục diện đối ngoại, đa dạng hoá quan hệ, mở rộng không gian phát triển cũng là mục tiêu quan trọng của Việt Nam.

"Nâng cao năng lực tự chủ và tăng cường hợp tác quốc tế là hai yêu cầu gắn kết chặt chẽ. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương", Thủ tướng cho biết.

Tuy nhiên, với Việt Nam, theo Thủ tướng, "tự chủ không có nghĩa khép kín mà là sự nâng cao năng lực tự quyết, mở rộng không gian phát triển thông qua hội nhập chủ động, sâu rộng và hiệu quả, đa dạng hoá thị trường, nguồn vốn, khai thác hiệu quả, công nghệ, các hiệp định thương mại và củng cố mỗi quan hệ đa phương".

Thủ tướng nhấn mạnh, khi kinh tế phát triển và ổn định, năng lực tự chủ của đất nước sẽ được củng cố, qua đó giúp Việt Nam chủ động hơn trong việc đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Đối với các đối tác quốc tế, Thủ tướng kỳ vọng Việt Nam không chỉ hướng tới trở thành điểm đến đầu tư mà còn là đối tác phát triển lâu dài, cùng các đối tác quốc tế hợp tác, chia sẻ nguồn lực và kiến tạo tương lai chung vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

"Để cùng phát huy "tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", chúng tôi mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.