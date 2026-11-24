Cùng với việc thăm hỏi các bệnh nhân và động viên gia đình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành Y tế và đội ngũ y, bác sĩ huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết, tập trung cấp cứu, điều trị, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo Bộ Y tế, thành phố Hà Nội thăm hỏi người bị nạn sau vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết. Ảnh: Nhóm PV

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 75/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Công điện nêu, khoảng 8h ngày 24-11, xảy ra vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng động viên thân nhân gia đình người bị nạn. Ảnh: Nhóm PV

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ nổ tại hiện trường; có giải pháp phù hợp chống đổ, sập các công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân của vụ nổ.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành Y tế đã khẩn trương huy động 9 xe cấp cứu cùng 36 cán bộ y tế đến hiện trường. Tính đến 13h hôm nay, vụ nổ khí gas trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Ngành Y tế Hà Nội đang tập trung mọi nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, duy trì các kíp cấp cứu tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.