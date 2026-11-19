Thủ tướng Lê Minh Hưng với các nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục

Tham dự cuộc gặp mặt có 70 nhà giáo tiêu biểu, những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục trong thời gian qua và 31 nhà giáo là đại biểu Quốc hội, những người vừa miệt mài gieo chữ, vừa mang tiếng nói tâm huyết của ngành giáo dục tới nghị trường.

Đội ngũ nhà giáo luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu năm 2026; lắng nghe những chia sẻ và đề xuất của các nhà giáo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như "công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đã trở thành những giá trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, Thủ tướng chia sẻ, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Dẫu phải đối mặt với bom đạn chiến tranh, biết bao thầy cô vẫn lặng lẽ dựng lớp, mở trường, bền bỉ gieo chữ. Có những người thầy đã đi qua chiến tranh với bảng đen, phấn trắng và cả màu áo lính, vừa dạy dỗ học trò, vừa chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Mạch chảy ấy chưa bao giờ ngừng và đội ngũ nhà giáo luôn là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại, từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, ở đâu cũng in dấu ấn sự tận tụy, trách nhiệm và tình yêu nghề của các thầy, các cô", Thủ tướng chia sẻ.

Gặp gỡ các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,4 triệu nhà giáo trên toàn quốc, Thủ tướng cho biết, chúng ta càng thêm trân trọng sự tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của các thầy, các cô. Chúng ta càng thêm cảm phục những thầy giáo, cô giáo đã gác lại việc riêng, rời xa gia đình để mang con chữ đến với các em nhỏ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc thân yêu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng báo cáo về việc tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Theo Thủ tướng, những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục trong những năm vừa qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung và phương pháp đào tạo ngày càng thực chất; chất lượng ở tất cả các cấp học đã được nâng lên. Các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng cũng được triển khai một cách có hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai, hoàn thành việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Chính phủ cũng đang triển khai, phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn một năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo cũng được triển khai một cách hiệu quả và thực chất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Thủ tướng trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước, những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong hành trình đó, Thủ tướng khẳng định, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường và các thầy giáo, cô giáo cùng quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước trong thời gian tới.

Mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Đồng thời, trang bị cho học viên, học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thủ tướng nhấn mạnh phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng và thầy cô giáo là động lực; cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường; đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường và các thầy giáo, cô giáo cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển của đất nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Thủ tướng cũng cho biết, hiện Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là những vấn đề trực tiếp liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và an ninh trường học...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân các đại biểu

Ghi nhận các đề xuất của các thầy giáo, cô giáo tại cuộc gặp, trong đó có vấn đề gắn kết giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực, trình độ và chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên; bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các loại hình giáo dục..., Thủ tướng nêu rõ, những vấn đề này, Chính phủ và Quốc hội nhất quán thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân các đại biểu

Một minh chứng rất cụ thể là hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục, bao gồm cả trường công lập và trường tư thục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Chính phủ cũng đang báo cáo, trình Quốc hội xem xét chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho học sinh, nhất là ở cấp tiểu học và trung học phổ thông.

"Đây là những vấn đề thể hiện sự quan tâm và những chính sách rất cụ thể của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang được triển khai", Thủ tướng nêu rõ.

Luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, trí bền

Thủ tướng nhấn mạnh việc tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là tại địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và có đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục

Thủ tướng cho rằng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất và giúp học trò có niềm tin vững chắc, có khát vọng vươn lên.

"Nghề dạy học luôn vất vả, với những hy sinh lặng thầm và những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, được chắp cánh ước mơ và hoài bão, có những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai".

Nhấn mạnh như vậy, Thủ tướng bày tỏ luôn luôn tin tưởng rằng, "dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào, hay tại những điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, trí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu và ĐBQH công tác trong ngành giáo dục

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.

Đối với những kiến nghị tại buổi gặp mặt, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.