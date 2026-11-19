Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; cùng 70 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về việc tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu năm 2026; lắng nghe những chia sẻ và đề xuất của các nhà giáo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, những người làm công tác quản lý giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu, những người làm công tác quản lý giáo dục.

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, những tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc như "công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" đã trở thành những giá trị bền vững qua nhiều thế hệ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt.

Nhìn lại chặng đường lịch sử của dân tộc, Thủ tướng chia sẻ, chúng ta càng thêm trân trọng những đóng góp to lớn của lớp lớp các thế hệ thầy giáo, cô giáo. Dẫu phải đối mặt với bom đạn chiến tranh, biết bao thầy cô vẫn lặng lẽ dựng lớp, mở trường, bền bỉ gieo chữ. Có những người thầy đã đi qua chiến tranh với bảng đen, phấn trắng và cả màu áo lính, vừa dạy dỗ học trò, vừa chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, đội ngũ nhà giáo tiếp tục là lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Từ những mái trường còn nhiều khó khăn đến các cơ sở giáo dục hiện đại; từ giáo dục mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, ở đâu cũng có dấu ấn của sự tận tụy và trách nhiệm của các thầy, các cô.

Theo Thủ tướng, những đóng góp, cống hiến đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu nổi bật của ngành giáo dục trong những năm vừa qua. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đạt được những kết quả quan trọng; nội dung và phương pháp giáo dục, đào tạo ngày càng thiết thực; chất lượng ở tất cả các cấp học đã được nâng lên. Các chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng cũng được triển khai một cách có hiệu quả.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc mừng đại diện các nhà giáo tiêu biểu tại cuộc gặp mặt.

Thủ tướng cho biết, vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ cũng đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai, hoàn thành việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 2.

Chính phủ cũng đang triển khai các giải pháp, phấn đấu miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029, sớm hơn một năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngày càng gắn kết với khoa học, công nghệ và thị trường lao động. Hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo cũng được triển khai một cách hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trong hành trình đó, Thủ tướng khẳng định, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân dịp cuộc gặp mặt rất chân tình này, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chia sẻ và trao đổi với các thầy cô giáo, cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường một số suy nghĩ, kỳ vọng để chung tay góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường và các thầy giáo, cô giáo cùng quyết tâm đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước trong thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, giáo dục lịch sử, văn hóa và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng và thầy cô giáo là động lực; cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường; đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường và các thầy giáo, cô giáo cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học; tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh cuộc gặp mặt.

Thủ tướng cho rằng, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất và giúp học trò có niềm tin vững chắc, có khát vọng vươn lên. Nhấn mạnh như vậy, Thủ tướng bày tỏ luôn luôn tin tưởng rằng, "dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào, hay tại những điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô vẫn luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, trí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng".

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.

Đối với những kiến nghị tại buổi gặp mặt, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan để tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.