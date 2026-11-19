Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Tham dự chương trình có 70 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và 31 đại biểu Quốc hội đang công tác tại các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp và đại học, trong đó có nhiều thầy giáo, cô giáo đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi tới các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, các nhà giáo là đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo trên cả nước sự tri ân sâu sắc, tình cảm quý trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng cho biết, các chính sách miễn, hỗ trợ học phí, tín dụng, học bổng được triển khai có hiệu quả. Vừa qua, với sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động và tạo những điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng khó khăn. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương để triển khai hoàn thành việc xây dựng của các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới đất liền giai đoạn 2. Chính phủ cũng đang triển khai, phấn đấu để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

“Tại cuộc gặp mặt rất chân tình ngày hôm nay, tôi và đồng chí Chủ tịch Quốc hội xin chia sẻ, trao đổi với các thầy giáo, cô giáo cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường một số suy nghĩ và kỳ vọng để chúng ta cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đặt ra”, Thủ tướng nói và cho biết:

Thứ nhất, chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai, chúng ta phải luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu

Thứ ba, chúng ta cần kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực. Chúng ta cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thứ tư, chúng ta cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Những việc này rất phù hợp với kiến nghị của các thầy giáo, cô giáo vừa nêu. Chúng tôi cũng xin báo cáo thêm, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉ đạo và ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo, an ninh trường học, gắn kết giữa đào tạo, giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: chinhphu.vn

Với những nội dung này, Chính phủ và Quốc hội nhất quán thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Một trong những minh chứng rất cụ thể là hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư.

“Chúng tôi cũng đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục. Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai”, Thủ tướng cho biết.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

Chúng ta luôn luôn tin tưởng một cách vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình.