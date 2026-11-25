Chiều 25/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua (từ kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI đến nay) và kết quả tổng rà soát, giải pháp xử lý tổng thể hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua. Ảnh: CP

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công, tập trung xử lý ngay những văn bản có thời điểm hiệu lực gần, có thể chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, nội dung, chất lượng văn bản thuộc phạm vi được giao. Tập trung rà soát toàn bộ nhiệm vụ, lập tiến độ cụ thể cho từng văn bản, rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn gửi thẩm định, thời hạn trình và thời điểm cần ban hành. Tiến độ phải bám thời điểm có hiệu lực của từng nội dung được giao, không chỉ ngày có hiệu lực chung của luật; tính đủ thời gian tiếp thu, hoàn thiện và xem xét, quyết định.

Đối với 25 văn bản cần phải ban hành trong thời gian tới (gồm 3 văn bản có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, 4 văn bản từ ngày 1/1/2027, 17 văn bản từ ngày 1/3/2027 và 1 văn bản từ ngày 1/7/2027), các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản theo yêu cầu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tham dự cuộc họp. Ảnh: CP

Thủ tướng lưu ý, cần ưu tiên cao nhất các văn bản phải đáp ứng mốc ngày 1/12/2026 và ngày 1/1/2027; đồng thời chủ động chuẩn bị các văn bản có hiệu lực trong các tháng tiếp theo. Hồ sơ đã trình phải tích cực phối hợp xử lý; hồ sơ đã thẩm định phải khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện; hồ sơ đang soạn thảo phải bố trí đủ nguồn lực, kiểm soát chặt tiến độ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ trưởng chỉ đạo rà soát, thống nhất danh mục văn bản cần ban hành, nhất là những nội dung có hiệu lực sớm. Trong ngày 25/11/2026, hoàn thành rà soát, cập nhật danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 gửi Bộ Tư pháp. Xác định rõ nội dung được giao, thẩm quyền ban hành, cơ quan chủ trì, thời hạn trình và thời điểm có hiệu lực; làm rõ ngay các nhiệm vụ còn thiếu hoặc chưa thống nhất.

"Nội dung đã rõ phải chủ động soạn thảo ngay, không chờ hoàn tất quyết định phân công mới triển khai", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ. Ảnh: CP

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành (như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính...) hoặc có thời điểm hiệu lực sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung, dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, nhất là các bộ được giao khối lượng nhiệm vụ lớn tại Kỳ họp thứ 2 (như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế).

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm chất lượng ngay từ khâu chuẩn bị; kế thừa kết quả nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật; hạn chế ban hành phân tán, trùng lặp. Rà soát kỹ số lượng văn bản ban hành, tinh thần chung là một luật chỉ ban hành một văn bản hướng dẫn song cần linh hoạt, bảo đảm tính hợp lý của số lượng văn bản. Đồng thời, rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực văn bản hiện hành, bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn giải quyết công việc, tuyệt đối không tạo điểm nghẽn, rào cản mới.

Thủ tướng lưu ý, cần chuẩn bị đồng bộ điều kiện thi hành, không chỉ tập trung hoàn thành văn bản. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, rà soát thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu và hệ thống thông tin cần điều chỉnh. Nhiệm vụ phân cấp cho địa phương phải gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã; Tiếp nhận, xử lý kịp thời vướng mắc từ thực tiễn...