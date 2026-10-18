Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tư duy, cách thức xử lý công việc đã thay đổi rất nhiều

Chiều 18/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên, năm tạo nền tảng cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ. Điểm mới rất quan trọng là tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã có chuyển biến rõ nét, tích cực, dù sự chuyển biến này chưa đồng đều.

“Tư duy và cách thức xử lý công việc đã thay đổi rất nhiều. Phương pháp làm việc hiệu quả hơn, trực tiếp, sát sườn hơn. Các địa phương cũng vào cuộc rất quyết liệt”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận.

Với nhiều địa phương, cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì được điều chuyển ngay. Sở, ngành, lĩnh vực hoặc địa phương nào không đạt tiến độ, các đồng chí lãnh đạo đều làm việc trực tiếp để yêu cầu thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

“Tôi thấy tư duy và cách làm đã chuyển biến rất mạnh từ Trung ương đến địa phương. Tất nhiên, cần có thời gian để sự chuyển biến ấy đồng đều hơn và đạt mức cao hơn. Nhưng bước đầu như vậy đã tạo ra một nền tảng rất căn bản”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói.

Một điểm mới trong điều hành của Chính phủ được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là việc xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trên từng lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

“Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình, thời gian thực hiện; bao giờ phải có kết quả và kết quả cụ thể là gì. Bây giờ không thể chỉ báo cáo đã họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản. Đến ngày, đến giờ, phải trả lời kết quả ở đâu, kết quả có đạt chất lượng hay không. Đó mới là yêu cầu”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Vấn đề quan trọng khác được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là công tác xây dựng thể chế đã đổi mới rất nhiều. Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, xây dựng thể chế không chỉ để xử lý, hạn chế những vấn đề phát sinh, mà phải kiến tạo phát triển. Khi có thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, chúng ta mới có thể kiến tạo phát triển, huy động các nguồn lực cho tăng trưởng và xây dựng đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ví dụ, trong năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng. Trong đó có những luật quan trọng liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, điện lực, dầu khí, đầu tư…

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đổi mới cách làm. Khi trình Quốc hội, các dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị kèm theo, đồng thời phải bảo đảm chất lượng ngay từ khâu soạn thảo. “Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn, qua đó không tạo thêm những ách tắc mới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm phải tăng trưởng nhanh và bền vững. Viện dẫn một số nội dung đã được nêu trong báo cáo, theo Thủ tướng Chính phủ, nếu không điều hành linh hoạt, kịp thời, chúng ta không thể giữ được lạm phát ở mức hiện nay.

Có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Đồng thời, chúng ta vẫn bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ.

Bên cạnh đó, năm nay, chúng ta thúc đẩy tăng trưởng, tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ nên nhu cầu điện cũng tăng rất cao. Có những thời điểm, việc bảo đảm đủ điện rất khó khăn, nhưng trong điều hành, chúng ta vẫn bảo đảm cung ứng điện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng.

“Phải nói đây là cố gắng rất lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu lạm phát tăng cao thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn, người dân không được hưởng đầy đủ những thành quả đó”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ.

Lần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội một số nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và dược, với tinh thần kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian để người dân, người bệnh tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý. Hay trong lĩnh vực điện cũng đang củng cố, cơ cấu lại hệ thống và các doanh nghiệp để giảm các khâu trung gian.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tất cả những việc đó nhằm giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế, tăng hiệu quả, năng suất và sức cạnh tranh, qua đó gia tăng giá trị. Đó cũng là cách nâng cao năng suất của nền kinh tế.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, một chỉ dấu để đánh giá nền kinh tế là việc thu ngân sách. Năm nay, đã thực hiện các chính sách giảm thu khoảng 235.000 tỷ đồng; đồng thời gia hạn các khoản thu khoảng 125.000 tỷ đồng, chuyển thời điểm phải nộp đến cuối năm để giảm áp lực, tạo dòng tiền cho doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh.

Đề cập con số thu khoảng trên 3 triệu tỷ đồng, theo Thủ tướng Chính phủ, số thu tuyệt đối tăng khoảng 526.000 tỷ đồng, tương ứng trên 20,8% so với dự toán và tăng khoảng 14% so với thực hiện năm 2025. Trong khi đã thực hiện giảm thu, tăng chi trợ cấp và bảo đảm an sinh xã hội, những con số thu ngân sách đó cho thấy “sức khỏe” của nền kinh tế là thực chất.

Cũng theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, hiện nay, chúng ta tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, vì vậy hiệu quả lan tỏa phải có thời gian. Các công trình, dự án giao thông, đường bộ, sau này là đường sắt, cảng biển, sẽ đóng góp cho tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Một vấn đề rất quan trọng, được các đại biểu quan tâm là giảm chi phí đầu vào. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, Chính phủ đã thực hiện chỉ đạo của Trung ương và có những quyết định về vấn đề này.

Đối với giá đất, giá bất động sản, chúng ta thực hiện một số biện pháp, chính sách quyết liệt như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Qua đó, thị trường nhà ở, nhất là giá chung cư, phải có xu hướng đi xuống.

Tới đây, khi Quốc hội xem xét, thông qua luật, Nhà nước sẽ điều tiết giá đất. Nhà nước sẽ quyết định việc đó để tác động đến giá đất và giá bất động sản. Với xăng dầu cũng tiếp tục kiểm soát và sẽ sửa đổi quy định để cắt giảm các khâu trung gian trong kinh doanh, giảm chi phí phát sinh.

“Giá xăng dầu đương nhiên diễn biến theo thị trường, nhưng phải giảm những chi phí không hợp lý. Không thể để các khoản phụ thu, các khâu trung gian đẩy giá lên cao”, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay.

Đối với thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đã kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực. Qua đó cho thấy, chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thuốc, thiết bị và vật tư y tế.