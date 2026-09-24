Thủ tướng Lê Minh Hưng: Trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, lấy nhân dân làm trung tâm

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng cho phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2 được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XVI. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI tới đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng để cụ thể hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách lớn của Trung ương, của Bộ Chính trị nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Kỳ họp thứ 2 có khối lượng công việc đặc biệt lớn và phạm vi bao quát gần như toàn bộ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại cho đến các lĩnh vực khác, hướng tới giai đoạn hiện đại hóa phát triển và quản trị quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất.

Thủ tướng khẳng định, 2026 là năm nền tảng để tạo đà, tạo thế, tạo lực cho phát triển trong nhiệm kỳ này và cho nhiều năm tới đây; được xác định là năm để bứt phá, để phấn đấu triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo rất chủ động, kịp thời trước biến động, toàn diện trên các lĩnh vực; có tầm nhìn dài hạn; hướng mạnh vào tổ chức thực hiện. Trọng tâm xuyên suốt là nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, phát triển nhanh và bền vững, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy thể chế và khoa học công nghệ làm đột phá, lấy hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, sự giám sát của Quốc hội, Chính phủ trong thời gian vừa qua đã khẩn trương, nghiêm túc, đánh giá sát, đúng tình hình thực tiễn, nhìn nhận rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, thách thức, khó khăn, thuận lợi để qua đó đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tập trung quyết liệt vào việc tổ chức thực hiện và biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể và điều hành một cách quyết liệt, hiệu quả, thực chất, chủ động, khoa học, kịp thời xử lý các vấn đề lớn phát sinh.

Chính phủ đã ban hành các Chương trình hành động để triển khai ngay Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để chậm trễ các nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao năng lực thực thi cấp cơ sở; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, xây dựng các trường nội trú liên cấp; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn ở trường học, bệnh viện. Các bên liên quan thực hiện tốt công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với thương binh liệt sĩ, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Trong 8 tháng qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được giữ vững; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, khai thác không gian phát triển mới; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; cắt giảm thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả; văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được nâng lên...

Thời gian còn lại của năm 2026, Chính phủ kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra; tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm tiến độ các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội; kịp thời ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết các Luật và Nghị quyết mà Quốc hội đã và sẽ thông qua. Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách nhằm bảo đảm các cân đối lớn và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng; quyết tâm phấn đấu để giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm, thúc đẩy các dự án mới để phát triển, thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài; đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục các nỗ lực để bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đề cập đến những kết quả tích cực mà Hải Phòng đã đạt được trong 8 tháng qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, thành phố tiếp tục có đóng góp tích cực vào kết quả chung của đất nước song nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của năm cũng hết sức nặng nề. Thủ tướng yêu cầu thành phố phải tiếp tục nỗ lực để cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ, của Quốc hội; nhất là phải quyết tâm cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và giải quyết những vấn đề ách tắc, tồn đọng. Tập trung vào những lĩnh vực như công nghiệp, điện tử, thương mại, du lịch; phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn từ cơ sở

Đối với những kiến nghị, đề xuất tâm huyết, sâu sắc và thực tiễn từ cử tri, Thủ tướng khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu toàn bộ ý kiến để tổng hợp, báo cáo; cam kết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp thu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý triệt để.

Trực tiếp trả lời một số đề xuất, kiến nghị cụ thể trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận các ý kiến về những vướng mắc trong giao khu vực biển, phân cấp thẩm quyền, cơ chế chuyển tiếp, kế thừa và trách nhiệm của các cảng vụ; khẳng định Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp. Những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội sẽ được báo cáo để quy định cụ thể trong luật sửa đổi, trong khi các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ được hướng dẫn bằng nghị định. Đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Chính phủ nhất trí với cách tiếp cận chuyển từ “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” sang “Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ”, hướng tới xây dựng cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nhất là thủ tục thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Về các kiến nghị trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm Nhà nước phải tăng cường điều tiết, quản lý chặt chẽ giá đất, bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân với giá phù hợp. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được thực hiện tốt hơn, bảo đảm người dân bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống. Liên quan đến các đề xuất trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo Luật Hàng hải và Đường thủy nội địa; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục hồi và nâng cao năng lực ngành đóng tàu thông qua huy động nguồn lực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài.

Về vấn đề phát triển đô thị, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát Luật Phát triển đô thị để xây dựng khung chính sách có tính vượt trội cho các thành phố lớn và khu kinh tế đặc biệt. Chính phủ dự kiến trong tháng 9-2026 xem xét nghị định hướng dẫn chi tiết, tạo hành lang pháp lý để huy động tối đa các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, thương mại và du lịch. Đối với vấn đề hạ tầng số và Đề án 06, Thủ tướng ghi nhận tình trạng thiếu đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; khẳng định Chính phủ đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia phiên bản 1.0 và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương hoàn tất việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chậm nhất trong tháng 12-2026…

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành cụ thể hóa các kiến nghị chính đáng của cử tri, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, thủ tục hành chính và nguồn lực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.