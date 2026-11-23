Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Ngọ tại tổ dân phố số 12, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi đảng cho đảng viên Nguyễn Thành Ngọ tại tổ dân phố số 12, phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhận Huy hiệu Đảng 80, 75, 70 năm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80, 75, 70 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80, 75, 70 năm cho các đảng viên Đảng bộ thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)