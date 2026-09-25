Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại Khoa Nội nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Thủ tướng Chính phủ tặng 64 bệnh nhi đang điều trị tại đây. Những món quà ý nghĩa này đã được trao tận tay đại diện bệnh nhi và phụ huynh trong không khí ấm áp, xúc động, thắp lên ngọn lửa của niềm tin và sự hy vọng.

Những ngày qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chương trình công tác nước ngoài, nhưng qua các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã gửi các phần quà Trung thu tặng các bệnh nhi, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới thăm, động viên các lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi đến thăm, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện và các bác sĩ về tình hình điều trị, thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhi tại Khoa Nội nhi; ân cần thăm hỏi, mong các cháu tiếp tục cố gắng và mong cha mẹ, người nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm sóc, động viên tinh thần các cháu, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ và phối hợp bệnh viện để đạt kết quả điều trị tốt nhất.

Biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các bệnh nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã gửi lời chia sẻ, động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh; mong các gia đình luôn vững tâm, giữ vững niềm hy vọng và phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ trong quá trình điều trị để sớm chiến thắng bệnh tật.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bệnh nhi Phạm Minh Châu, 11 tuổi, quê Hưng Yên (đang điều trị u não tại Bệnh viện K) cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tặng quà các em nhân dịp Tết Trung thu, cũng như cảm ơn sự chăm sóc, điều trị tận tình của các y bác sĩ tại bệnh viện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi một bệnh nhi mới 12 tháng tuổi đang điều trị tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trò chuyện cùng đội ngũ, nhân viên y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương, động viên tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện K; ghi nhận sự tận tụy, y đức và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc, điều trị các bệnh nhi ung thư; mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng chuyên môn, cùng với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên một bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội nhi, Bệnh viện K. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại sự kiện, lãnh đạo Bệnh viện K trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế đối với hoạt động của bệnh viện, các bệnh nhân nói chung và các bệnh nhi nói riêng đang điều trị. Sự thăm hỏi, động viên và những phần quà Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên đối với các bệnh nhi cùng gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp này và thêm động lực trong quá trình điều trị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện K. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước trong khám, chữa bệnh ung bướu, thời gian qua Bệnh viện K đã đẩy mạnh công tác chuyên môn, đưa vào vận hành máy xạ trị và nhiều trang thiết bị hiện đại, có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Bệnh viện K hiện có 3 cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khám khoảng 500.000 người bệnh, điều trị gần 70.000 bệnh nhân.

Với các bệnh nhi, cùng với điều trị chuyên môn, bệnh viện chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho các em, nhất là những em phải điều trị trong thời gian dài. Nhiều hoạt động được tổ chức thường xuyên, trong đó có các hoạt động vui Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu, giúp các em có cơ hội duy trì việc học tập, sinh hoạt và có thêm động lực trong quá trình điều trị.