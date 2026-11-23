Cùng dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía TP Hải Phòng có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và tỉnh Hải Dương trước đây cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ( Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Theo thống kê, đợt 7/11/2026, toàn Đảng bộ TP Hải Phòng có 4.148 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 20 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm và 13 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên lão thành, gồm 5 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 75 năm tuổi Đảng và 3 đảng viên 70 năm tuổi Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm hỏi đảng viên lão thành dự buổi lễ. (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Chúng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Trải qua những năm tháng chiến tranh cũng như trong thời bình, ông luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng phục vụ Tổ quốc và Nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Chúng, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Ông Nguyễn Xuân Chúng cũng khẳng định, dù tuổi cao, sức yếu, các đảng viên lão thành vẫn luôn giữ vững lý tưởng cách mạng, tiếp tục là những tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi, tri ân và chúc mừng tới các đảng viên được nhận phần thưởng cao quý.

Thủ tướng nhấn mạnh, những thành tựu của đất nước sau gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng là kết tinh trí tuệ, công sức, xương máu và sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong hành trình đó, Hải Phòng là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang, luôn phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Thủ tướng trân trọng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành qua nhiều thời kỳ. Từ tham gia chiến đấu, xây dựng cơ sở cách mạng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền đến phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, các đảng viên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy. Ngay cả khi đã nghỉ công tác, nhiều đảng viên vẫn tiếp tục gắn bó với chi bộ, đóng góp kinh nghiệm, uy tín vào công việc chung tại địa phương.

Theo Thủ tướng, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của mỗi đảng viên mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay.

Trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy vị trí, vai trò chiến lược, tiên phong trong phát triển nhanh, bền vững; đồng thời đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, đổi mới tư duy và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên cao tuổi, người có công; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Đồng thời, cần thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đảng viên lão thành, phát huy kinh nghiệm và uy tín của các thế hệ đi trước trong xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với các đảng viên lão thành, Thủ tướng mong muốn các ông, bà tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, là chỗ dựa tinh thần của tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở; tích cực truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục lý tưởng cách mạng, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào chương trình, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Bí thư Thành ủy khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên đối với lý tưởng cách mạng. Các đảng viên lão thành luôn là niềm tự hào, nguồn sức mạnh tinh thần và tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Hiện Đảng bộ TP Hải Phòng có 120 đảng bộ trực thuộc Thành ủy với 252.881 đảng viên. Từ khi hợp nhất đến nay, Đảng bộ thành phố đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho 26.661 đảng viên, trong đó có 86 Huy hiệu 80 năm, 27 Huy hiệu 75 năm và 150 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Ông Lê Ngọc Châu mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào những chủ trương lớn của thành phố. Thành ủy Hải Phòng sẽ thường xuyên lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến của các đảng viên cao tuổi và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp, dịch vụ hiện đại tầm châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của đất nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thành Ngọ tại nhà riêng; đồng thời thăm gia đình bà Phạm Thị Chính, hộ nghèo thuộc diện người cao tuổi neo đơn, người thờ cúng liệt sĩ tại phường Hải Dương.

Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm, hỗ trợ kịp thời người có công, người cao tuổi, người yếu thế và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.